«Рождён с божьим даром». Онопко объяснил, почему считает Месси лучшим

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказал мнение о нападающем «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси, назвав его лучшим футболистом в истории.

— Вам не грустно, что Роналду и Месси, скорее всего, провели свои последние чемпионаты мира?

— Да нет, это реалии жизни. Я рад, что мне довелось их живьём увидеть. Того же Пеле я не видел, Марадону видел. Круиффа не видел. Очень много было великих футболистов — Яшина и Стрельцова не видел. Зато видел других — Блохина, Заварова.

— Кто для вас лучший? Сейчас сравнивают Месси с Роналду, но вы упомянули Марадону.

— Между Месси, Роналду и Марадоной — выберу первого.

— Могли бы объяснить — почему?

— Он похож на Марадону, у него божий дар. А у Роналду талант работяги, хотя он тоже мастер высокого уровня, но больше брал за счёт своих физических данных, хорошей готовности. Хотя у него и техника, и всё на высшем уровне. Я так чувствую, что эти футболисты — и Месси, и Марадона — они рождены с божьим даром, — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В финале чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины потерпела поражение от Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. 39-летний Месси стал самым результативным игроком аргентинской команды на турнире, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.