Гильермо Очоа отказался войти в штаб нового главного тренера сборной Мексики Маркеса

Бывший голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа отказался войти в тренерский штаб нового наставника национальной команды Рафаэля Маркеса. Об этом сообщает аккаунт All Futbol MX в социальной сети X.

По информации издания, Очоа планирует сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА) для составления единой базы данных, которая поможет выявить и отслеживать молодых футболистов. Тем самым у юных игроков появится шанс быть замеченными скаутами.

Ранее Очоа объявил о завершении карьеры. На клубном уровне вратарь выиграл чемпионский титул с «Америкой» в рамках турнира Клаусура-2005, а также Кубок Бельгии в составе «Стандарда» из Льежа. На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио — 2020.