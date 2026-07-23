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Мажич: нательные камеры для судей в матчах РПЛ пока не будут использоваться

Мажич: нательные камеры для судей в матчах РПЛ пока не будут использоваться
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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич сообщил, что в матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги не будут использоваться нательные видеокамеры для главных судей. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

— Сейчас мы не будем использовать эту камеру на матчах РПЛ, нужно улучшить несколько технических вещей. Также требуется сделать чёткий регламент использования этой камеры.

— А когда в РПЛ камера появится?
— Я думаю, что её можно начинать использовать на матчах Кубка России, но только нужно решить несколько технических вопросов и создать регламент, — сказал Мажич в эфире программы «Играем дальше!» на канале «Матч ТВ».

Нательные камеры для арбитров использовались на чемпионате мира 2026 года, который прошёл в США, Канаде и Мексике.

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