Мажич: нательные камеры для судей в матчах РПЛ пока не будут использоваться

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич сообщил, что в матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги не будут использоваться нательные видеокамеры для главных судей. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

— Сейчас мы не будем использовать эту камеру на матчах РПЛ, нужно улучшить несколько технических вещей. Также требуется сделать чёткий регламент использования этой камеры.

— А когда в РПЛ камера появится?

— Я думаю, что её можно начинать использовать на матчах Кубка России, но только нужно решить несколько технических вопросов и создать регламент, — сказал Мажич в эфире программы «Играем дальше!» на канале «Матч ТВ».

Нательные камеры для арбитров использовались на чемпионате мира 2026 года, который прошёл в США, Канаде и Мексике.