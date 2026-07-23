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Анчелотти отказался тренировать сборную Италии, он не намерен покидать Бразилию — Globo

Анчелотти отказался тренировать сборную Италии, он не намерен покидать Бразилию — Globo
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Технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини около двух недель назад связывался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Однако 67-летний специалист отказался стать тренером сборной Италии. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, FIGC хотела узнать планы Анчелотти и размер штрафа за возможное расторжение контракта. Специалист поблагодарил за обращение к нему, но ответил, что не намерен покидать сборную Бразилии.

Итальянский тренер возглавляет пентакампеонов с мая 2025 года. Два месяца назад Анчелотти продлил контракт с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) до 2030 года.

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