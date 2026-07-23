«Арсенал» готов продать капитана Эдегора за € 87 млн — TEAMtalk

«Арсенал» готов рассмотреть предложения о трансфере полузащитника и капитана Мартина Эдегора. Лондонский клуб стремится усилить центр поля новыми футболистами с целью сохранения высокого прессинга и энергичного стиля игры. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» может ускорить продажу 27-летнего игрока в случае предложения в размере £ 75 млн (€ 87,7 млн). Однако на текущий момент ни одна команда не предложила «канонирам» запрашиваемую сумму.

В минувшем сезоне Эдегор принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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