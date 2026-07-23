15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов продать капитана Эдегора за € 87 млн — TEAMtalk

«Арсенал» готов продать капитана Эдегора за € 87 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Арсенал» готов рассмотреть предложения о трансфере полузащитника и капитана Мартина Эдегора. Лондонский клуб стремится усилить центр поля новыми футболистами с целью сохранения высокого прессинга и энергичного стиля игры. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» может ускорить продажу 27-летнего игрока в случае предложения в размере £ 75 млн (€ 87,7 млн). Однако на текущий момент ни одна команда не предложила «канонирам» запрашиваемую сумму.

В минувшем сезоне Эдегор принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Новичок «Арсенала» Христос Цолис: более или менее знаю уровень Премьер-лиги

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android