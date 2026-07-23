Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич выразил уверенность в профессиональных качествах 24-летнего арбитра Матвея Заики. Заика получил назначение на матч Альфа-Банк РПЛ, где он будет судить игру 1-го тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в субботу, 25 июля, в Москве и начнётся в 14:00.

— Очень внимательно следили за Матвеем в матчах Первой лиги после зимнего сбора, ещё раньше смотрели на него во Второй лиге. Он отсудил 10 важных матчей в Первой лиге, назначения у него были каждые выходные. Заика — очень талантливый и грамотный судья, у него большие перспективы. Не знаю, как Матвей научился контролировать игру, но культура коммуникации с игроками и физическая скорость у него очень классные.

— Возраст не будет проблемой? Заика младше многих футболистов.

— У Матвея есть авторитет. И у него его больше, чем у многих старших судей. Заика меня убедил, надеюсь, что у него будет хороший дебют, — сказал Мажич в эфире программы «Играем дальше!» на канале «Матч ТВ».