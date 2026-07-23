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Новичок «Балтики» Илья Кирш рассказал, почему перешёл в калининградский клуб

Новичок «Балтики» Илья Кирш рассказал, почему перешёл в калининградский клуб
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Новичок «Балтики» защитник Илья Кирш рассказал, как он принял решение перейти в калининградский клуб. Ранее он выступал за «Нижний Новгород».

«На самом деле, как только поступило предложение, я не стал рассматривать остальные. Хотелось попробовать свои силы на таком высоком уровне, на котором «Балтика» закончила в прошлом сезоне, и добиться как минимум такого же результата в этом году. Поэтому у меня была цель играть на самом высоком уровне и против самых сильных соперников. Я думаю, что сделал правильный шаг в этом направлении», — сказал Кирш в видео пресс-службы «Балтики».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче нового сезона чемпионата России 24 июля «Балтика» встретится с ЦСКА.

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