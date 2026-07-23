Угальде выбрал между Мбаппе и Холандом, голом в ворота ЦСКА и «Зенита»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде принял участие в блиц-опросе, в ходе которого сделал выбор между Килианом Мбаппе («Реал» Мадрид) и Эрлингом Холандом («Манчестер Сити»).
– Матч днём или вечером?
– Вечером.
– Текстовое или голосовое сообщение?
– Текстовое.
– Красная Площадь или Москва-Сити?
– Красная Площадь.
– Высокие или низкие носки?
– Без разницы. Думаю, высокие лучше.
– Утренняя тренировка или вечерняя?
– Утром.
– Море или горы?
– Море.
– Хоккей или регби?
– Хоккей.
– Мбаппе или Холанд?
– Холанд.
– Пепси или кока-кола?
– Кола.
– Забить в матче с ЦСКА или с «Зенитом»?
– Это хороший вопрос. С «Зенитом».
– Красный или белый?
– Оба, – сказал Угальде в видео в телеграм-канале «Спартака».
Как появился «Спартак»: