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Угальде выбрал между Мбаппе и Холандом, голом в ворота ЦСКА и «Зенита»

Угальде выбрал между Мбаппе и Холандом, голом в ворота ЦСКА и «Зенита»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде принял участие в блиц-опросе, в ходе которого сделал выбор между Килианом Мбаппе («Реал» Мадрид) и Эрлингом Холандом («Манчестер Сити»).

– Матч днём или вечером?
– Вечером.

– Текстовое или голосовое сообщение?
– Текстовое.

– Красная Площадь или Москва-Сити?
– Красная Площадь.

– Высокие или низкие носки?
– Без разницы. Думаю, высокие лучше.

– Утренняя тренировка или вечерняя?
– Утром.

– Море или горы?
– Море.

– Хоккей или регби?
– Хоккей.

– Мбаппе или Холанд?
– Холанд.

– Пепси или кока-кола?
– Кола.

– Забить в матче с ЦСКА или с «Зенитом»?
– Это хороший вопрос. С «Зенитом».

– Красный или белый?
– Оба, – сказал Угальде в видео в телеграм-канале «Спартака».

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