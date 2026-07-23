Угальде выбрал между Мбаппе и Холандом, голом в ворота ЦСКА и «Зенита»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде принял участие в блиц-опросе, в ходе которого сделал выбор между Килианом Мбаппе («Реал» Мадрид) и Эрлингом Холандом («Манчестер Сити»).

– Матч днём или вечером?

– Вечером.

– Текстовое или голосовое сообщение?

– Текстовое.

– Красная Площадь или Москва-Сити?

– Красная Площадь.

– Высокие или низкие носки?

– Без разницы. Думаю, высокие лучше.

– Утренняя тренировка или вечерняя?

– Утром.

– Море или горы?

– Море.

– Хоккей или регби?

– Хоккей.

– Мбаппе или Холанд?

– Холанд.

– Пепси или кока-кола?

– Кола.

– Забить в матче с ЦСКА или с «Зенитом»?

– Это хороший вопрос. С «Зенитом».

– Красный или белый?

– Оба, – сказал Угальде в видео в телеграм-канале «Спартака».

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