Стало известно, в какой стране Южной Америки будут показаны матчи РПЛ

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига впервые за четыре года вернётся в эфир Бразилии. Матчи будут транслироваться на каналах одного из крупнейших вещателей страны — медиагруппы Bandeirante. Об этом сообщила пресс‑служба лиги.

До этого бразильские зрители могли следить за играми Премьер‑Лиги в 2022 году. Интерес к российскому чемпионату в стране вполне объясним: сейчас в клубах РПЛ играют 32 бразильских футболиста.

Старт сезона запланирован на пятницу, 24 июля. Открывать турнир будет матч между ЦСКА и «Балтикой».

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу сезона-2025/2026, набрав 68 очков и обыграв в финальном 30-м туре «Ростов» со счётом 1:0.