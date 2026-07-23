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Новичок «Балтики» Илья Кирш высказался об адаптации в команде

Новичок «Балтики» Илья Кирш высказался об адаптации в команде
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Новичок «Балтики» защитник Илья Кирш ответил на вопрос, как проходит его адаптация в калининградской команде. Ранее он выступал за «Нижний Новгород».

«Пока что не могу сказать, что с кем-то очень хорошо подружился, со всеми ребята в неплохом контакте. Очень благодарен, как встретил тренерский штаб, медицинский, все люди, которые окружают команду, и сами ребята, конечно, положительно встретили. За это им большое спасибо.

Чувствую себя очень комфортно и считаю, что в ближайшие недели и после первых игр буду ощущать, что полноценно адаптировался», — сказал Кирш в видео пресс-службы «Балтики».

В первом матче нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 24 июля «Балтика» встретится с ЦСКА.

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