«Ривер Плейт» ведёт переговоры о возвращении Барко из «Спартака» — журналист Грова

«Ривер Плейт» ведёт открытые переговоры о возвращении Эсекьеля Барко из «Спартака». Аргентинский футболист хочет покинуть московский клуб по личным причинам. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на странице в социальной сети X.

«Это непросто», — говорят источники Гровы о возможном возвращении Барко в Аргентину.

Полузащитник перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне Барко принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: