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«Недопустимо и неприемлемо». Де ла Фуэнте — о поведении игроков Аргентины после финала ЧМ

«Недопустимо и неприемлемо». Де ла Фуэнте — о поведении игроков Аргентины после финала ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об агрессивном поведении футболистов сборной Аргентины после финала чемпионата мира – 2026, где «Фурия Роха» победила со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

После игры защитник «альбиселесте» Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо Родри. Полузащитник Леандро Паредес ударил ногой и схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул на газон Гави.

«В тот момент я не понимал, что происходит, потому что праздновал с другими людьми. В любом случае я считаю, что это недопустимо и неприемлемо со стороны игроков такого уровня, которых я хвалил в дни, предшествовавшие матчу, и у которых фантастический тренер.

Думаю, стоит отметить поведение наших футболистов в ответ на эти провокации. Они на протяжении всего матча сохраняли самообладание, присущее хорошим спортсменам», — приводит слова де ла Фуэнте TVE.

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