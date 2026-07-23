Каземиро: «Интер Майами» — единственная команда в МЛС, за которую я хотел бы играть

Бразильский полузащитник Каземиро прокомментировал свой переход в «Интер Майами».

«Честно говоря, я некоторое время назад разговаривал с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси». Я очень чётко дал понять, что единственная команда в МЛС, за которую я хотел бы играть, — это «Интер Майами». Сам проект, ажиотаж и, конечно же, возможность играть с одним из лучших игроков всех времён — это определённо мотивирует. Всё, чего я хочу, — это передать этот энтузиазм на поле и помочь своим товарищам по команде», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Интер Майами».

22 июля «Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Каземиро. При этом МЛС ведёт расследование: клуб подозревают в нарушении правил — якобы он вмешался в переговоры с игроком, хотя приоритетное право на них изначально принадлежало «Лос‑Анджелес Гэлакси». Размер компенсации для этого клуба определят после завершения проверки.