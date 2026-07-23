Глава «Ботафого» заявил, что сумма отступных на интересующего «Зенит» Данило — € 200 млн

Владелец «Ботафого» Джон Текстор опроверг информацию о сумме отступных на полузащитника Данило в € 20 млн, о чём ранее сообщали СМИ.

«Очередная пропаганда, скармливаемая журналистам. Старая история. В одном из документов из нескольких была опечатка, которая была исправлена ​​давным-давно. Сумма отступных зарегистрирована в CBF в размере € 200 млн», – написал Текстор в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее сообщалось, что сумма отступных на Данило в € 20 млн указана для клубов за пределами Бразилии. Подчёркивалось, что «Зенит», проявляющий интерес к полузащитнику, готов предложить более € 20 млн за переход футболиста.

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