15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Ботафого» заявил, что сумма отступных на интересующего «Зенит» Данило — € 200 млн

Глава «Ботафого» заявил, что сумма отступных на интересующего «Зенит» Данило — € 200 млн
Комментарии

Владелец «Ботафого» Джон Текстор опроверг информацию о сумме отступных на полузащитника Данило в € 20 млн, о чём ранее сообщали СМИ.

«Очередная пропаганда, скармливаемая журналистам. Старая история. В одном из документов из нескольких была опечатка, которая была исправлена ​​давным-давно. Сумма отступных зарегистрирована в CBF в размере € 200 млн», – написал Текстор в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее сообщалось, что сумма отступных на Данило в € 20 млн указана для клубов за пределами Бразилии. Подчёркивалось, что «Зенит», проявляющий интерес к полузащитнику, готов предложить более € 20 млн за переход футболиста.

Материалы по теме
Данило не хочет переходить в «Зенит», готовый заплатить более € 20 млн — Симплисио

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android