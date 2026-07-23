У Бензема возникли разногласия с «Аль-Хилялем» из-за роли форварда в команде — Джейкобс

У нападающего «Аль-Хиляля» Карима Бензема и руководства саудовского клуба состоялись переговоры перед началом сезона Про-Лиги. Французский форвард переживает о своём положении в команде и не готов играть только в матчах азиатской Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, француз рассчитывает на важную роль в клубе, в то время как функционеры «Аль-Хиляля» внимательно следят за трансферным рынком для возможной замены игрока.

Напомним, Бензема перешёл в саудовский клуб в феврале 2026 года. Из-за лимита на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии в заявку на сезон «Аль-Хиляля» не попал экс-нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Он принимал участие только в играх Элитной Лиги чемпионов АФК.

В минувшем сезоне Бензема провёл 13 матчей за клуб, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.