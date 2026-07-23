Футбольный клуб «Арсенал» достиг согласия по личным условиям с полузащитником «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнсом. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное предложение. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, «Арсенал» планирует предложить «Ньюкаслу» сумму в £ 70 млн (€ 82 млн). Ожидается, что это предложение будет отклонено, однако в «Арсенале» уверены, что у них есть шансы на успешный переход игрока. Микель Артета, главный тренер «канониров», настаивает на необходимости подписания Гимарайнса.

Ранее «Арсенал» уже делал два предложения: первое — на £ 55 млн (около € 65 млн), второе — на £ 65 млн (более € 76,2 млн). Оба предложения были отклонены.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.