Модрич обратился к болельщикам после продления контракта с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич оставил послание болельщикам команды после продления контракта до лета 2027 года.

«Я рад остаться частью «Милана», где вы приняли меня с самого первого дня и окружили любовью.

После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание вернуться на прежний уровень огромно. Нас ждёт новый сезон и новый вызов: проект, в который я верю и который меня по-настоящему мотивирует.

Я готов снова отдать все силы за эту футболку, и я очень горжусь тем, что продолжаю носить эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро» и вашего мощного рыка.

До скорой встречи! Вперёд, «Милан»!» – приводит слова Модрича пресс-служба клуба в соцсетях.

40-летний полузащитник играет за «россонери» с лета 2025 года. В минувшем сезоне хорват принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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