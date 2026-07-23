Григорян назвал матчи 1-го тура РПЛ, где фавориты могут потерять очки

Российский тренер Александр Григорян высказал мнение, что московские ЦСКА и «Локомотив» могут потерять очки в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ. В новом розыгрыше чемпионата России ЦСКА 24 июля примет калининградскую «Балтику», а «Локомотив» 26 июля сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

«Мы понимаем, что «Балтика» всё время находится приблизительно в одном состоянии. Это состояние максимальной функциональной и ментальной готовности, у них максимальная сыгранность. Но мы не знаем, в каком состоянии выйдет ЦСКА, новый тренер и так далее. Очень сложно сказать.

Также «Ахмат» в состоянии отобрать очки у «Локомотива». Поэтому вот в этих двух матчах возможны потери очков со стороны условных фаворитов», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».