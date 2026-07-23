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Григорян назвал матчи 1-го тура РПЛ, где фавориты могут потерять очки

Григорян назвал матчи 1-го тура РПЛ, где фавориты могут потерять очки
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Российский тренер Александр Григорян высказал мнение, что московские ЦСКА и «Локомотив» могут потерять очки в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ. В новом розыгрыше чемпионата России ЦСКА 24 июля примет калининградскую «Балтику», а «Локомотив» 26 июля сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы понимаем, что «Балтика» всё время находится приблизительно в одном состоянии. Это состояние максимальной функциональной и ментальной готовности, у них максимальная сыгранность. Но мы не знаем, в каком состоянии выйдет ЦСКА, новый тренер и так далее. Очень сложно сказать.

Также «Ахмат» в состоянии отобрать очки у «Локомотива». Поэтому вот в этих двух матчах возможны потери очков со стороны условных фаворитов», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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