Де ла Фуэнте охарактеризовал каждый матч Испании на ЧМ, упомянув Роналду и Месси

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал характеристику каждому матчу команды на победном чемпионате мира – 2026.

«Матч с Кабо-Верде (0:0) вернул нас с небес на землю, напомнив о трудностях, с которыми можно столкнуться. Игра с Саудовской Аравией (4:0) подтвердила, что нужно сохранять спокойствие и уверенность с осознанием сложности ситуации. Во встрече с Уругваем (1:0) я бы отметил зрелость команды и наше нежелание попасться в их ловушку. Мы продемонстрировали хладнокровие и футбольный талант. В 1/16 финала с Австрией (3:0) мы набрали темп и развили успех предыдущих матчей.

Ещё до финала я предсказывал, что мы можем встретиться с Португалией Криштиану Роналду (1:0). Их команда была одним из фаворитов и требовала от нас максимальной отдачи.

В четвертьфинале с Бельгией (2:1) я чувствовал, что это будет игра-ловушка. Они были быстрыми и очень динамичными. Даже когда мы пропустили первый гол на всём чемпионате мира, нам удалось справиться с волнением.

В полуфинале наша команда встретилась с Францией Мбаппе (2:0) – абсолютными фаворитами. Но, думаю, на трибунах было больше тревоги, чем у футболистов. Мы вели себя как настоящая команда. От начала и до конца матч был под контролем. Игра каждого футболиста была исключительной, но мы были ещё лучше как команда.

Матч с Аргентиной (1:0 д. вр.) стал самым грандиозным из всех. Действующие чемпионы, сборная с тремя звёздами, уход Месси на пенсию… Матч мечты. Победа стала кульминацией всего сделанного нами на протяжении всего турнира. И в итоге весь чемпионат мира прошёл так, как и было запланировано», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

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