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Экс-игрок «Атлетико» столкнулся с угрозами в Мексике из-за желания уйти из «Тигрес»

Экс-игрок «Атлетико» столкнулся с угрозами в Мексике из-за желания уйти из «Тигрес»
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Бывший футболист «Атлетико» Мадрид Анхель Корреа столкнулся с угрозами в Мексике из-за желания уйти из «УАНЛ Тигрес». Об этом сообщает журналист Алан Фалабрино в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, аргентинский нападающий близок к переходу в «Ривер Плейт» и уже покинул Мексику из-за угроз со стороны болельщиков клуба. При этом руководство «УАНЛ Тигрес» внесло изменения в условия трансфера Корреа, из-за чего переход может не состояться. В таком случае футболист попытается разорвать контракт.

Анхель Корреа выступал за «Атлетико» с 2015 по 2025 год. За 10 лет аргентинец провёл 444 матча во всех турнирах за испанский клуб, в которых он отметился 85 голами, а также взял в составе команды Диего Симеоне Ла Лигу в сезоне-2020/2021, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме этого, форвард сборной Аргентины победил на чемпионате мира в 2022 году.

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