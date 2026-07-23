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Болельщики ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с киевским Динамо

Болельщики ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо»
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Болельщики греческого ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила в польском городе Люблин, где греческий клуб одержал победу со счётом 3:2.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Бражко – 3'     1:1 Константелиас – 13'     1:2 Зафейрис – 38'     1:3 Сантамария – 51'     2:3 Лонвейк – 77'    

Фанаты ПАОКа продемонстрировали флаг России, что вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков украинской команды.

Пост можно посмотреть в группе «Чемпионата» ВКонтакте.

Напомним, в составе греческой команды выступает российский нападающий Фёдор Чалов, который, однако, не принимал участия в этой встрече из-за серьёзной травмы.

Ответная встреча между ПАОКом и «Динамо» пройдёт через неделю, 30 июля.

В сезоне-2025/2026 Лигу Европы УЕФА выиграла «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия).

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