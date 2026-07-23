Болельщики ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо»

Болельщики греческого ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила в польском городе Люблин, где греческий клуб одержал победу со счётом 3:2.

Фанаты ПАОКа продемонстрировали флаг России, что вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков украинской команды.

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Напомним, в составе греческой команды выступает российский нападающий Фёдор Чалов, который, однако, не принимал участия в этой встрече из-за серьёзной травмы.

Ответная встреча между ПАОКом и «Динамо» пройдёт через неделю, 30 июля.

В сезоне-2025/2026 Лигу Европы УЕФА выиграла «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия).