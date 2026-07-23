15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» рассматривает подписание Винисиуса в качестве свободного агента — де Мон

«Ливерпуль» рассматривает подписание Винисиуса в качестве свободного агента — де Мон
Комментарии

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в качестве свободного агента летом 2027 года, когда у него закончится контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона на странице в социальной сети X.

По информации источника, в гонку за подписание бразильского вингера могут вступить «ПСЖ» и «Бавария». Винисиус хочет продолжить карьеру в «Реале», но не может договориться о новом трудовом соглашении.

Нападающий играет за «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — единственный вариант для Винисиуса, если он покинет «Реал» — Молина

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android