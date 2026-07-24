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Быстрее бы начался чемпионат. Талалаев — о сохранении лидеров Балтики

«Быстрее бы начался чемпионат». Талалаев — о сохранении лидеров «Балтики»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отметил, что команда не желает терять лидеров перед началом нового сезона. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Балтика» 24 июля сыграет на выезде с московским ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. В мае «Балтику» покинул защитник Кевин Андраде, который подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травм нет. Лидеров потихонечку распродают, мы все в предвкушении, мы каждый день ждём новостей от спортивного директора, каждый день что‑то новое. Поэтому быстрее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне.

Мы неплохо усилились, у нас пришли шесть молодых ребят, они хорошо сейчас себя показывают, демонстрируют прирост качества. Будем надеяться, что чемпионат им поможет адаптироваться», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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