«Быстрее бы начался чемпионат». Талалаев — о сохранении лидеров «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отметил, что команда не желает терять лидеров перед началом нового сезона. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Балтика» 24 июля сыграет на выезде с московским ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. В мае «Балтику» покинул защитник Кевин Андраде, который подписал контракт с петербургским «Зенитом».

«Травм нет. Лидеров потихонечку распродают, мы все в предвкушении, мы каждый день ждём новостей от спортивного директора, каждый день что‑то новое. Поэтому быстрее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне.

Мы неплохо усилились, у нас пришли шесть молодых ребят, они хорошо сейчас себя показывают, демонстрируют прирост качества. Будем надеяться, что чемпионат им поможет адаптироваться», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».