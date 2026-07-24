Футболисты юношеской сборной Англии устроили драку на сборах команды

Футболисты юношеской сборной Англии подрались в номере отеля на сборах национальной команды. В то время как двое молодых игроков били друг друга, партнёры по команде не пытались разнять сверстников, а снимали видео, которое затем выложили в интернет.

В одном из участников драки болельщики опознали 16‑летнего игрока юношеской команды лондонского «Челси» Хейза Гримвейда. Английский нападающий с ямайскими корнями является победителем английской Премьер-лиги U18.

Ранее взрослая сборная Англии заняла третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, обыграв национальную команду Франции со счётом 6:4.