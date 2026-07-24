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«Ливерпуль» может перехватить у «ПСЖ» Аклиуша, парижане предложили € 40 млн — Sky

«Ливерпуль» может перехватить у «ПСЖ» Аклиуша, парижане предложили € 40 млн — Sky
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«Ливерпуль» сделал предварительное предложение о покупке крайнего нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша, которым также интересуется «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, парижский клуб сделал несколько предложений, ни одно из которых не устроило «Монако». Последнее из них составило £ 34 млн (€ 40 млн). Подчёркивается, что «Ливерпуль» видит в 24-летнем футболисте замену для покинувшего команду Мохамеда Салаха.

В минувшем сезоне Аклиуш принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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