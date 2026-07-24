15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ботафого» готов продать Данило только в «Зенит» — журналист Касагранде

«Ботафого» готов продать Данило только в «Зенит» — журналист Касагранде
Комментарии

Агенты полузащитника «Ботафого» Данило предприняли множество попыток осуществить переход футболиста в «Палмейрас». Однако клуб из Рио-де-Жанейро не хочет продавать игрока конкуренту и согласился на его продажу только в «Зенит», куда не желает переходить сам бразилец. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети X.

По информации источника, Данило не отказывается играть за «Ботафого». Конфликт произошёл не у футболиста, а у его агентов с нынешним клубом.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Зенита» заплатить за трансфер 25-летнего полузащитника более € 20 млн, которые указаны в контракте в качестве отступных. Позднее владелец «Ботафого» Джон Текстор заявил, что сумма отступных за Данило составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Глава «Ботафого» заявил, что сумма отступных на интересующего «Зенит» Данило — € 200 млн

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android