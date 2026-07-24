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В «Наполи» высказались о возможном уходе Кевина Де Брёйне

В «Наполи» высказались о возможном уходе Кевина Де Брёйне
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на возможный уход из команды полузащитника Кевина Де Брёйне. Бельгийский хавбек перешёл в итальянский клуб летом 2025 года, подписав контракт на два сезона.

«Мы поговорим об этом позже, но он не уходит. Мне не понравились комментарии Кевина, но мы всё уладим. Он игрок «Наполи», он поддержал этот проект в прошлом году, ему нечего решать», — приводит слова Манны La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в мае 2026 года Кевин Де Брёйне поддержал уход Антонио Конте с поста главного тренера команды, раскритиковав специалиста. В минувшем сезоне полузащитник провёл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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