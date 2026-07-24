«Арсеналу» предложили защитника сборной Бельгии для замены Салиба — Caught Offside

Посредники предложили «Арсеналу» заменить травмированного защитника Вильяма Салиба футболистом сборной Бельгии и «Спортинга» Зено Дебастом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент стороны не вели официальных переговоров. «Спортинг» может продать 22-летнего игрока за € 40 млн.

Дебаст провёл за сборную Бельгии 26 матчей, где забил гол. В минувшем сезоне за клуб он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Салиба покинул поле по причине повреждения в матче полуфинала чемпионата мира – 2026 между сборными Франции и Испании (2:0). Сообщалось, что 25-летний футболист может пропустить четыре-пять месяцев. Также появлялась информация, что Салиба провёл мировое первенство с переломом позвоночника.

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