Дарвин Нуньес может присоединиться к команде МЛС, за которую выступает Миранчук

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может перейти в клуб МЛС «Атланта Юнайтед», сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети. Клуб начал предварительные переговоры о подписании Нуньеса.

По информации источника, футболист и «Аль-Хиляль» обсуждали возможность взаимного расторжения контракта, однако на данный момент Нуньес всё ещё связан с клубом. Ожидается, что он покинет «Аль-Хиляль», так как в прошлом сезоне практически не попадал в состав на матчи Саудовской профессиональной лиги.

Ранее сообщалось, что «Атланта» также рассматривает вариант с нападающим французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брилом Эмболо. В клубе из Атланты играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

В сезоне-2025/2026 Нуньес провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами. Напомним, летом прошлого года саудовский клуб выкупил форварда у «Ливерпуля» за € 53 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Контракт с саудовским грандом рассчитан до лета 2028 года.