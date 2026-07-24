В «Наполи» высказались о будущем Ромелу Лукаку

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о будущем 33-летнего нападающего команды Ромелу Лукаку, сравнив его с форвардами Расмусом Хойлундом и Лоренцо Луккой.

«Лукаку в отпуске, мы знаем, через что он прошёл на личном и профессиональном уровне. Он хорошо выступил на чемпионате мира, был ключевым игроком, несмотря на то что не играл каждую минуту, и мы будем просматривать его.

Мы много вложили в Хойлунда, и нам нужно будет всё это совместить. У Лукки много таланта: он бьёт обеими ногами, он быстрый, хорош в верховой борьбе, и определённо есть аспекты, над которыми ему нужно поработать, и он это знает. Ему предстоит это доказать, и мы будем рады поддержать его на этом пути», — приводит слова Манны La Gazzetta dello Sport.

По ходу чемпионата мира по футболу 2026 года Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ. При этом в сезоне-2025/2026 нападающий провёл семь матчей во всех турнирах за клуб и поссорился с экс-наставником «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы.