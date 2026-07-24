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«Арсенал» считает, что может купить Бруно Гимарайнса за € 93 млн — TEAMtalk

«Арсенал» считает, что может купить Бруно Гимарайнса за € 93 млн — TEAMtalk
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«Арсенал» продолжает готовить официальное предложение о покупке полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. В лондонском клубе считают, что в конечном итоге смогут заключить сделку за £ 80 млн (€ 93,6 млн), но в ближайшие дни намерены предложить «сорокам» £ 70 млн (€ 81,9 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ньюкасл» оценивает стоимость Гимарайнса выше стоимости Сандро Тонали, проданного в «Тоттенхэм» за £ 100 млн (€ 117 млн). «Сороки» не намерены вести переговоры по цене, которую готовится предложить «Арсенал».

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» были готовы заплатить £ 55 млн (около € 65 млн) и £ 65 млн (более € 76,2 млн) за переход Гимарайнса, но «Ньюкасл» отказался.

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