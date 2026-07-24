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Голкипер Тоттенхэма Викарио покинет клуб до закрытия трансферного окна — Романо

Голкипер «Тоттенхэма» Викарио покинет клуб до закрытия трансферного окна — Романо
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Вратарь английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гульельмо Викарио не был включён в состав команды на предсезонные сборы, что подтверждает намерения клуба расстаться с игроком, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По словам источника, итальянец покинет лондонский клуб до закрытия летнего трансферного окна. Отсутствие Викарио в составе на сборы является явным знаком скорого ухода.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» проявляет интерес к вратарю. Контракт Викарио с «Тоттенхэмом» действует до июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 он провёл 43 матча во всех соревнованиях, пропустив 65 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 13 матчах.

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