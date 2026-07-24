«Величайшая честь в жизни». Отаменди опубликовал письмо после завершения карьеры в сборной

Аргентинский защитник Николас Отаменди опубликовал письмо в связи с завершением карьеры в сборной.

«Сегодня мне приходится писать самые трудные слова за всю мою карьеру.

С самого детства я мечтал надеть футболку сборной Аргентины. Это была величайшая привилегия, которую мне когда-либо давал футбол. Я защищал её всей душой, с гордостью и с ответственностью за то, что она значит для миллионов аргентинцев.

Судьба решила, что моим последним матчем станет финал чемпионата мира. Результат был не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что эта команда боролась до последней секунды.

Я прощаюсь с чувством, что отдал абсолютно всё. Я никогда ничего не скрывал, никогда не переставал верить и никогда не переставал чувствовать, что носить эту футболку было величайшей честью в моей жизни».

«Спасибо аргентинским болельщикам. Спасибо за вашу безусловную любовь, за каждый флаг, за каждую песню и за то, что вы были с нами и в хорошие времена, и, прежде всего, в самые трудные. Вы заставляли нас чувствовать, что каждый раз, когда звучал национальный гимн, мы были не просто одиннадцатью игроками, а миллионами людей, защищающих одну и ту же мечту.

Спасибо моей семье. Вы были моим убежищем после каждой неудачи и моей силой в каждом испытании. Вы выдержали расстояние, разлуку, слезы и разочарования. Я никогда не шел по этому пути один; каждый шаг мы делали вместе».

«И тем, кто продолжает носить эту футболку сегодня, я хочу сказать от всего сердца: никогда не переставайте верить. Будут моменты, которые покажутся непреодолимыми, но эта футболка всегда вознаграждает тех, кто защищает её смирением, самопожертвованием и любовью. Держите голову высоко, продолжайте бороться и никогда не позволяйте ни одному поражению отнять вашу надежду. Я убеждён, что следующая глава нашей истории будет принадлежать вам.

Сегодня я прощаюсь с национальной сборной Аргентины, но с огромной гордостью за то, что представлял свою страну. Титулы остаются в истории, но любовь к этим цветам длится вечно.

Спасибо, Аргентина. Спасибо за то, что позволили мне осуществить мою мечту стать чемпионом мира и носить самую красивую футболку в мире», — написал Отаменди в соцсети.

38-летний Отаменди дебютировал за сборную Аргентины в мае 2009 года. С тех пор он провёл за команду 139 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. С Аргентиной Отаменди выиграл два Кубка Америки и чемпионат мира.