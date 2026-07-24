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Мориясу покинет пост главного тренера сборной Японии в 2027 году

Мориясу покинет пост главного тренера сборной Японии в 2027 году
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Японская футбольная ассоциация (JFA) приняла решение сохранить за Хадзимэ Мориясу пост главного тренера национальной команды по футболу. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В JFA сообщили, что Мориясу продолжит работу до конца Кубка Азии, который пройдёт с января по февраль 2027 года. Далее его должность займёт Го Оива, который сейчас работает на аналогичной позиции в сборной Японии до 21 года. Он будет совмещать эти работы.

Япония на прошедшем чемпионате мира по футболу заняла второе место в группе F, набрав пять очков в квартете с Нидерландами (семь), Швецией (четыре) и Тунисом (0). В 1/16 финала Япония проиграла Бразилии (1:2).

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