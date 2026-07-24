15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возинья может перейти в «Коло-Коло», чилийский клуб начал переговоры по указу президента

Возинья может перейти в «Коло-Коло», чилийский клуб начал переговоры по указу президента
Комментарии

Прославившийся на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в Чили. Местный «Коло-Коло» начал переговоры с 40-летним вратарём по указу президента клуба Анибаля Мосы. Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло в Х.

По сведениям источника, главный тренер «Коло-Коло» Фернандо Ортис не запрашивал Возинью себе в команду, но не возражает продолжению переговоров и возможному появлению игрока в составе.

Возинья провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом. Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).

Материалы по теме
Куражный Возинья, внезапный лидер Швейцарии или гений с лицом ребёнка? Главные открытия ЧМ
Рейтинг
Куражный Возинья, внезапный лидер Швейцарии или гений с лицом ребёнка? Главные открытия ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android