Возинья может перейти в «Коло-Коло», чилийский клуб начал переговоры по указу президента

Прославившийся на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в Чили. Местный «Коло-Коло» начал переговоры с 40-летним вратарём по указу президента клуба Анибаля Мосы. Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло в Х.

По сведениям источника, главный тренер «Коло-Коло» Фернандо Ортис не запрашивал Возинью себе в команду, но не возражает продолжению переговоров и возможному появлению игрока в составе.

Возинья провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом. Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).