Исполнитель роли Человека-паука Холланд высказался об участии Месси в рекламе фильма

Британский актёр Том Холланд, исполняющий роль Человека-паука, поделился своими эмоциями от аргентинского футболиста Лионеля Месси, который принял участие в одной из реклам предстоящего фильма «Человек-паук: Новый день».

«Во-первых, я невероятно ему благодарен. Месси не часто участвует в таких вещах. Он вышел из зоны комфорта и вошёл в мир Человека-паука — это захватывающе…

Я восхищаюсь им очень давно. Я невысокого роста, он невысокого роста. Он преодолел этот момент и стал величайшим футболистом в истории, несмотря на некоторые свои недостатки. Меня это всегда вдохновляло», — сказал Холланд в эфире Streams Telefe.