ЧМ-2018 в России вошёл в десятку лучших в истории по версии The Athletic

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших розыгрышей чемпионатов мира в истории.

Первое место занял турнир, проходивший в Мексике в 1970 году – тогда обладателем трофея стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале команду Италии со счётом 4:1.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике занял 10-е место. Победителем стала сборная Испании, одолевшая команду Аргентины в финале (1:0, доп.время).

ЧМ-2018 в России расположился на девятой позиции. Триумфатором мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2.

Топ-10 лучших ЧМ в истории.

1. ЧМ-1970 в Мексике. Финал: Бразилия – Италия (4:1);

2. ЧМ-1982 в Испании. Финал: Италия – ФРГ (3:1);

3. ЧМ-1986 в Мексике. Финал: Аргентина – ФРГ (3:2);

4. ЧМ-1998 во Франции. Финал: Франция – Бразилия (3:0);

5. ЧМ-2006 в Германии. Финал: Италия – Франция (1:1, пен. 5:3);

6. ЧМ-1958 в Швеции. Финал: Бразилия – Швеция (5:2);

7. ЧМ-2014 в Бразилии. Финал: Германия – Аргентина (1:0, доп.время);

8. ЧМ-1974 в ФРГ. Финал: ФРГ – Нидерланды (2:1);

9. ЧМ-2018 в России. Финал: Франция – Хорватия (4:2);

10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Финал: Испания – Аргентина (1:0, доп.время).