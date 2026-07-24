15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентинские болельщики создали петицию о переигровке финала ЧМ-2026. Последовал ответ

Аргентинские болельщики создали петицию о переигровке финала ЧМ-2026. Последовал ответ
Комментарии

Аргентинские болельщики создали петицию о переигровке финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира сборная Аргентины уступила команде Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Главным арбитром встречи был Славко Винчич. Фанаты южноамериканской команды создали на сайте Change.com петицию, в которой выразили недовольство судейством, которое, по их мнению, повлияло на ход игры. Они призвали ФИФА провести переигровку. Петицию подписали более 60 тысяч человек.

Примечательно, что на это отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, выигранный в Катаре в 2022 году.

Материалы по теме
Тысячи ликующих фанатов! Игроков сборной Аргентины ярко встретили на родине. Видео
Истории
Тысячи ликующих фанатов! Игроков сборной Аргентины ярко встретили на родине. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android