Новичок «Барселоны» Адейеми назвал лучшего игрока в истории футбола

Нападающий Карим Адейеми после перехода в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» высоко оценил навыки Лионеля Месси, который также выступал за каталонский клуб.

«Лучший игрок из всех, кого я видел, – это Месси. Для меня это всегда был Месси. Но здорово было наблюдать и за Роналдиньо. Также были и другие великие игроки, защищавшие цвета этого клуба. Я не знаком с Ямалем лично, но на поле он говорит сам за себя. Он невероятный футболист, обладающий всем необходимым для игры в футбол, и я думаю, что между нами может сформироваться очень хорошая связь, потому что он отличный бомбардир и дриблёр. В то же время он создает моменты для других, а именно это мне и нужно. Я тот, кто вырывается вперёд из глубины, чтобы получить передачу, и в этом качестве я могу играть очень важную роль», – приводит слова Адейеми Mundo Deportivo.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми сыграл 28 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.