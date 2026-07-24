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Муж сестры Роналду стал подозреваемым в расследовании. В деле фигурируют петушиные бои

Муж сестры Роналду стал подозреваемым в расследовании. В деле фигурируют петушиные бои
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Алешандре Бертолуччи, муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру и отец её маленькой дочери, стал фигурантом расследования в Бразилии, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, полиция по наводке провела обыски на трёх объектах в городах Грамаду и Игрежинья на юге страны — один из этих объектов принадлежит Бертолуччи. По данным следствия, в указанных местах разводили и готовили к боям петухов породы мура. Всего было обнаружено около 1500 птиц, многие из которых содержались в крайне жестоких условиях: в тесных клетках, с признаками истощения, травм и увечий. Следователи также нашли специальное оборудование для проведения боев, включая тренировочные ринги. На других объектах, не принадлежащих Бертолуччи, изъяли оружие и документы.

Супруг Кати Авейру полностью отрицает свою причастность к нелегальным петушиным боям. Его адвокат заявил, что объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара.

На данный момент никто не арестован, расследование продолжается. Криштиану Роналду и Катя Авейру на данный момент не связываются с какими-либо противоправными действиями.

Петушиные бои в Бразилии запрещены и в некоторых случаях могут быть связаны с организованной преступностью. Чаще всего группы лиц создают преступные объединения именно для организации боёв, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах – как правило, в сельской местности.

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