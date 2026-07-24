«Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного». Мюллер — о Месси на ЧМ-2010

Бывший полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер намекнул, что судьи всегда благоволили Лионелю Месси на мировых первенствах, и привёл в пример игру между сборными Германии и Аргентины (4:0) в 1/4 финала ЧМ-2010.

«Мы уже вели в счете в матче с Аргентиной, а Лео Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от газона и попал мне в руку. Судья сразу показал мне жёлтую карточку – думаю, потому, что Лео стоял рядом со мной. Ощущение было, будто он [Месси] намекал судье: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помогите нам хоть немного», — приводит слова Мюллера издание Goal.

Отметим, что из-за той жёлтой карточки Мюллер пропустил полуфинал чемпионата мира против Испании (0:1).