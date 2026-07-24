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Неймар заявил, что игра в покер не помешает ему продолжать футбольную карьеру

Неймар заявил, что игра в покер не помешает ему продолжать футбольную карьеру
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Форвард «Сантоса» Неймар заявил, что карточные игры не мешают ему продолжать футбольную карьеру.

«Люди всё время говорят о том, что я играю в покер. Но я сегодня провёл утреннюю тренировку. Я пропустил последний матч, потому что только что снова начал тренироваться. На турнир по покеру я пошёл в день, когда у меня был выходной. Прямо сейчас я готовлюсь к тренировке. И ещё я хочу вас кое о чём спросить: мне можно тренироваться или вы и об этом что‑то скажете?» — написал Неймар в соцсети.

Ранее 34‑летний Неймар подвергся критике в соцсетях из‑за того, был замечен на покерном турнире в Сан‑Паулу, однако не принял участия в последних матчах «Сантоса» в чемпионате Бразилии и Южноамериканском кубке.

«Сантос» надеется увидеть игрока в ближайшем матче чемпионата Бразилии с клубом «Шапекоэнсе», который состоится в ночь на 26 июля мск. На ЧМ-2026 Неймар провёл два матча за сборную Бразилии, забив один гол.

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