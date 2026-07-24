«Я думаю, это команда победителей». Новичок «горожан» Андерсон — о «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Эллиот Андерсон поделился мнением о своём новом клубе. Хавбек перешёл в клуб из Манчестера из «Ноттингем Форест».

«Я думаю, это команда победителей. Они безжалостны, и именно в таком коллективе я хочу играть – среди чемпионов и людей, которые выигрывают трофеи. Последние 10-12 лет они доминировали, поэтому я и захотел перейти сюда. Это клуб, созданный для того, чтобы выигрывать трофеи и выступать на самом высоком уровне. Это очень привлекательно для любого футболиста. «Сити» – один из крупнейших клубов мира, и состав у них потрясающий, они сильны на каждой позиции.

Как только я узнал, что они хотят меня видеть, я был полон решимости добиться этого перехода. Как футболист ты хочешь испытать себя на самом высоком уровне. С переходом в «Сити» у меня появилась такая возможность. Со стороны кажется, что «Сити» – клуб, который хорошо относится к своим игрокам и создаёт идеальные условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Их успехи и то, в какой футбол они играли последние 10-15 лет, – это нечто выдающееся. Для меня большая честь получить шанс стать частью всего этого», — приводит слова Андерсона The Telegraph.

В прошедшем сезоне Андерсон провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и оформил четыре результативные передачи.