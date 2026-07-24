Линекер и ещё 119 миллионеров попросили правительство повысить налоги. Есть нюанс

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер присоединился к кампании, направленной на повышение налогообложения для миллионеров в Великобритании.

Линекер стал одним из 120 миллионеров, подписавших открытое письмо к новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему.

«Уважаемый премьер-министр, наша страна делает с вами первый шаг на новом пути, и мы верим в надежду и обещания: не только для таких миллионеров, как мы, но и для каждого, кто надеется на лучшую жизнь для всех.

Мы знаем, что наша страна – её регионы, города, посёлки и деревни – заслуживает лучшего, чем то, что она получала на протяжении последних четырёх десятилетий. Как миллионеры мы обращаемся к вам, нашему новому премьер-министру, с чётким посланием: облагайте нас налогами. Мы гордимся тем, что платим налоги, и хотим остаться в стране.

Мы знаем, что богатство и власть слишком долго были сосредоточены в руках небольшой группы людей, что негативно сказывалось на нашей стране, её народе, нашей демократии и окружающей среде. Чтобы сделать Британию лучше, мы должны изменить ситуацию. Нам нужно по-новому распределить деньги и власть, чтобы самые богатые люди инвестировали в наш главный актив в каждом регионе – в наших людей.

Мы хотим, чтобы вы облагали нас налогами. Мы можем себе это позволить. Мы говорим не о повышении налогов для тех, кто каждый день встаёт и идёт на работу, чтобы заработать, а о самых богатых людях, чей доход зависит от принадлежащего им капитала.

По мере того как страна вступает на этот новый путь, просим вас рассмотреть возможность справедливого повышения налогов для нас – это станет нашим вкладом в её будущее. Мы любим эту страну. Настало время для лучшей Британии. Настало время, чтобы каждый, кто здесь живёт, почувствовал, что Великобритания действительно велика. Настало время обложить налогами нас – сверхбогатых», – говорится в тексте письма.