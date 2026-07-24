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Диас: «Спартак» — гранд российского футбола, постараемся получить удовольствие от игры

Диас: «Спартак» — гранд российского футбола, постараемся получить удовольствие от игры
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

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25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, мы с нетерпением и большим воодушевлением ждём начала этого турнира, за право участвовать в котором мы так упорно боролись в прошлом году. Что касается первого соперника в сезоне, то прежде всего мы собираемся получить удовольствие от игры, ведь это гранд российского футбола. А хороший это вариант или плохой — увидим после матча. В любом случае в чемпионате нужно сыграть со всеми, рано или поздно. Будем бороться, сражаться и постараемся представить «Родину» в лучшем свете», — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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