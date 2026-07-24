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Главный тренер «Родины» охарактеризовал новичка клуба — воспитанника «Реала» и «Ман Сити»

Главный тренер «Родины» охарактеризовал новичка клуба — воспитанника «Реала» и «Ман Сити»
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился мнением о новичке клуба — воспитаннике «Реала» и «Манчестер Сити» Икере Позо.

«Это сильный футболист, он нам очень поможет. Спасибо клубу за такое подписание. Он горит желанием показать себя в РПЛ и будет биться за стартовый состав. Выйдет ли он на «Спартак» с первых минут или появится с замены – посмотрим. Будем отталкиваться от его состояния», — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне «Родина» победила в Первой лиге и заработала прямое повышение в РПЛ — предстоящий сезон станет для команды дебютным в элитном дивизионе.

Новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги стартует в пятницу, 24 июля. В 1-м туре «Родина» сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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