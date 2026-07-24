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Испанский тренер «Родины» Диас сравнил две «золотые» сборные Испании — 2010 и 2026

Испанский тренер «Родины» Диас сравнил две «золотые» сборные Испании — 2010 и 2026
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал об отличиях национальной команды Испании на ЧМ-2026 от сборной образца-2008/2012.

«Ответить на этот вопрос сложно. Когда ты становишься чемпионом мира, это значит, что у тебя есть потрясающие игроки и великолепное поколение футболистов. Испания дважды становилась чемпионом мира, и оба раза у неё были замечательные поколения. Трудно сравнивать и выбрать, с какой из них я больше себя идентифицирую в плане модели и стиля. Я идентифицирую себя с обеими — вместо того чтобы сравнивать их, я предпочитаю ими наслаждаться», — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв в финале турнира в дополнительное время сборную Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
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