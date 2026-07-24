Испанский тренер «Родины» Диас сравнил две «золотые» сборные Испании — 2010 и 2026

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал об отличиях национальной команды Испании на ЧМ-2026 от сборной образца-2008/2012.

«Ответить на этот вопрос сложно. Когда ты становишься чемпионом мира, это значит, что у тебя есть потрясающие игроки и великолепное поколение футболистов. Испания дважды становилась чемпионом мира, и оба раза у неё были замечательные поколения. Трудно сравнивать и выбрать, с какой из них я больше себя идентифицирую в плане модели и стиля. Я идентифицирую себя с обеими — вместо того чтобы сравнивать их, я предпочитаю ими наслаждаться», — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв в финале турнира в дополнительное время сборную Аргентины со счётом 1:0.