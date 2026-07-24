«Испания победила честно». Президент AFA выступил с заявлением по поводу финала ЧМ-2026

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа обратился к болельщикам сборной Аргентины.

Национальная команда проиграла Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

«Мы не смогли победить Испанию. Они были сильнее, они победили честно, и мы должны это признать. В спорте мы учимся принимать поражения с тем же достоинством, с которым празднуем победы.

Да, мы проиграли финал. Но также верно и то, что эта команда только что принесла стране огромную радость. Аргентина праздновала победу в предыдущем матче [с Англией], потому что эта команда в очередной раз продемонстрировала, почему она так много значит для нашего народа.

Проигрыш причиняет боль. Больно, потому что мы конкурентоспособны, потому что мы самая успешная команда в истории, и потому что второго места нам никогда не достаточно. Больно, потому что мы привыкли бороться до самого конца и потому что мы продолжаем двигаться вперёд», – написал Тапиа в соцсети.