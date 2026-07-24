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«Испания победила честно». Президент AFA выступил с заявлением по поводу финала ЧМ-2026

«Испания победила честно». Президент AFA выступил с заявлением по поводу финала ЧМ-2026
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа обратился к болельщикам сборной Аргентины.

Национальная команда проиграла Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мы не смогли победить Испанию. Они были сильнее, они победили честно, и мы должны это признать. В спорте мы учимся принимать поражения с тем же достоинством, с которым празднуем победы.

Да, мы проиграли финал. Но также верно и то, что эта команда только что принесла стране огромную радость. Аргентина праздновала победу в предыдущем матче [с Англией], потому что эта команда в очередной раз продемонстрировала, почему она так много значит для нашего народа.

Проигрыш причиняет боль. Больно, потому что мы конкурентоспособны, потому что мы самая успешная команда в истории, и потому что второго места нам никогда не достаточно. Больно, потому что мы привыкли бороться до самого конца и потому что мы продолжаем двигаться вперёд», – написал Тапиа в соцсети.

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