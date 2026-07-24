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ЦСКА — Балтика: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 24 июля 2026 года

ЦСКА — «Балтика»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградцев 46 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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