Определены судейские назначения на матчи 3-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 3-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Волга» — «Нефтехимик»: Владимир Фалов (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Николай Левин (Саранск);

«Челябинск» — «Нижний Новгород»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Арсений Новиков (Подольск), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Владислав Егоров (Московская область), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Текстильщик» — «Спартак» Кострома: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Александр Сахно (Ижевск), Дмитрий Михалев (Москва), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Александр Шанин (Московская область);

«Енисей» — «Велес»: Виталий Молдован (Краснодар) – Илья Довольнов (Тюмень), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: Данила Цурков (Москва) – Вадим Тройненков (Калуга), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Ленинградец» — «Урал»: Олег Журавлев (Подольск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Москва);

«Торпедо» — «Шинник»: Семен Медведев (Екатеринбург) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Руслан Киселев (Томск);

«Сочи» — «Арсенал»: Владислав Харитонов (Казань) – Алексей Чаплыгин (Москва), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Василий Иванов (Москва);

«КАМАЗ» — «Ротор»: Роман Сафьян (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Кирилл Филатов (Петрозаводск), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Владимир Карпович (Москва).